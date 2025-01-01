Этно-балет «Сияющий камень»: погружение в мир якутских легенд

Спектакль «Сияющий камень» – номинант Премии «Золотая Маска», представляет собой уникальный этно-балет, в котором современная хореография переплетается с элементами классического балета, создавая неповторимый национальный колорит. В основе постановки лежит легенда о возникновении якутских алмазов – главного бренда современной Якутии.

Якутский фольклор здесь предстанет в стильных образах, дополняемых современными технологиями, спецэффектами и необычной сценографией. Этот спектакль является совместным проектом Театра оперы и балета Якутии и Театра олонхо, что подчеркивает его культурное значение.

Музыка и хореография

Классическая музыка симфонического оркестра гармонично переплетается с чарующими звуками хомуса – якутского варгана, а также другими национальными инструментами, обладающими уникальным звучанием. Сочетание современной хореографии с аутентичной музыкой создает совершенно новый стиль и сценическую философию. Спектакль погружает зрителя в уникальную атмосферу Якутии, демонстрируя ее самобытность и красоту.

Создатели спектакля

Спектакль создан при поддержке компании АЛРОСА – мирового лидера по добыче алмазов. В числе авторов:

Автор музыки: Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) Кирилл Герасимов

Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) Кирилл Герасимов Автор либретто: Отличник культуры Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин

Отличник культуры Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин Хореограф-постановщик: Заслуженная артистка России и Республики Саха (Якутия), лауреат премии им. П.А. Ойунского Екатерина Тайшина

Заслуженная артистка России и Республики Саха (Якутия), лауреат премии им. П.А. Ойунского Екатерина Тайшина Художник-сценограф: Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), лауреат премии им. П.А. Ойунского Михаил Егоров

Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), лауреат премии им. П.А. Ойунского Михаил Егоров Художник по костюмам: Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), лауреат премии им. П.А. Ойунского Сардана Федотова

Сюжет спектакля

Одноактный этно-балет рассказывает о красавице Кытыаста Таас Куо, которая не имеет равных ни на небе, ни на земле. Однако, подземный воин Боотур Аар Дьаалы Ыйыста Хара влюбляется в нее и решает увезти в свой мрачный мир. Столетиями красавица томится в заточении, и только ее слезы, капая в подземную реку, превращаются в сверкающие камни. Светлоликий богатырь Верхнего мира Күн Тыргылла Бухатыыр замечает эти кристаллы, находит Кытыасту и выводит ее из каменной твердости.

Не упустите возможность стать частью этого завораживающего спектакля, который объединяет традиции и современность, создавая уникальную театральную атмосферу.