Этно-балет о якутских алмазах на сцене Театра российской армии

Спектакль-номинант Премии «Золотая Маска» «Сияющий камень» — это уникальное произведение, представляющее современную хореографию с элементами классического балета в национальном колорите. В основе постановки лежит легенда о возникновении якутских алмазов — главного бренда современной Якутии.

Слияние традиций и технологий

Якутский фольклор здесь предстает в стильных образах, дополненных современными технологиями и спецэффектами. Сценография спектакля предлагает необычные решения, которые погружают зрителя в атмосферу древних преданий. Постановка является совместным проектом Театра оперы и балета Якутии и Театра олонхо.

Музыка и хореография

Классическая музыка симфонического оркестра переплетается с чарующими звуками хомуса — якутского варгана, а также другими национальными инструментами с уникальным звучанием. Это сочетание современной хореографии и аутентичной музыки создает совершенно новый стиль и сценическую философию, отражающую уникальность территории Якутии и ее самобытность.

Команда создателей

Спектакль был создан при поддержке АЛРОСА — мирового лидера по добыче алмазов. Музыку для постановки написал Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) Кирилл Герасимов, либретто — Отличник культуры Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин. Хореограф-постановщик — Заслуженная артистка России и Республики Саха (Якутия), лауреат премии Республики Саха (Якутия) им. П.А. Ойунского Екатерина Тайшина. Художник-сценограф — Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) Михаил Егоров, а художник по костюмам — Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) Сардана Федотова.

Сюжет спектакля

Одноактный этно-балет, созданный современными якутскими мастерами композиции и хореографии, рассказывает о красавице Кытыаста Таас Куо, которая не имеет равных ни на небе, ни на земле. Однако Боотур Нижнего мира Аар Дьаалы Ыйыста Хара воспылал любовью к ней и решил увезти в свой мрачный подземный мир. Столетиями томится непокорная красавица в заточении, а ее слезы, капая в подземную реку, превращаются в сверкающие алмазы. Светлоликий богатырь Верхнего мира Күн Тыргылла Бухатыыр замечает кристаллы и, найдя девушку, выводит ее из каменной тверди.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее произведение, которое сочетает в себе традиции и современность, а также погружает в мир якутского фольклора!