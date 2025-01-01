Спектакль «Сияние». Постановка в память о Сталинграде

Спектакль «Сияние» — это трогательное посвящение мирным жителям Сталинграда, которые пережили ужасы войны. Он посвящен всем, кто уцелел, а также тем, кто навсегда остался в нашей памяти.

Документальный подход

Этот спектакль является документальным, в нем нет ни одного слова, придуманного автором. Драматург Лара Бессмертная провела много времени в архивах и музеях Волгограда, собирая воспоминания и факты. В «Сиянии» вы услышите только детские воспоминания, документы и реальные истории тех дней.

Возвращение в прошлое

В спектакле воспроизводятся отрывки из театральных постановок, которые шли в Волгограде в начале войны. Авторы спектакля стремятся максимально приблизить современного зрителя к чувствам, страхам и переживаниям жителей военного Сталинграда, а также к их вере в победу.

Режиссер

Спектакль поставил Дмитрий Егоров, который известен своим умением работать с документальным театром и создавать эмоционально насыщенные постановки.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и прикоснуться к истории, которая формировала наше настоящее.