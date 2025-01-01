Меню
Киноафиша Сияние Сафиры

Спектакль Сияние Сафиры

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сияние Сафиры: Отчётный концерт Театра восточного танца «Аль-Джана»

24 мая Театр восточного танца «Аль-Джана» представит свою новую отчётную программу — «Сияние Сафиры». Этот концерт станет завершающим событием творческого сезона и будет особенным, так как одна из групп коллектива, «Сафира», отмечает свой 5-летний юбилей!

Яркие танцы и незабываемая атмосфера

Как и принято на отчётных концертах, зрителей ждут яркие восточные и цыганские танцы. Вечер будет наполнен чарующей музыкой, красочными костюмами и разнообразными номерами. Также прозвучат поздравления в адрес группы «Сафира» под руководством Анны Ечкиной.

О театре и его традициях

Театр восточного танца «Аль-Джана» известен своими оригинальными программами, которые объединяют музыку, танец и театр. Концерт «Сияние Сафиры» обещает стать новой жемчужиной в череде знаменательных творческих встреч талантливого коллектива со зрителями!

Организационная информация

Руководители Театра восточного танца «Аль-Джана» — Елена Саковец и Анна Ечкина. Продолжительность концерта составит 2 часа 40 минут с антрактом.

