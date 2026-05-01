Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ситса туй / Ситцевая свадьба
Киноафиша Ситса туй / Ситцевая свадьба

Спектакль Ситса туй / Ситцевая свадьба

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 16+
Продолжительность 195 минут
Возраст 16+

О спектакле

«Ситцевая свадьба» в театре имени Г. Камала

Театр имени Г. Камала приглашает зрителей насладиться спектаклем «Ситцевая свадьба», который знаменует первый год совместной жизни молодых пар. Однако прежде чем прозвучат тосты и пожелания счастья, зрители вместе с героями столкнутся с сомнениями и откровениями.

Как справедливо заметил классик: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». В пьесе Ильгиза Зайниева четыре пары молодоженов в день своей ситцевой свадьбы неожиданно оказываются на грани развода. У каждой семьи свои противоречия и причины, над которыми поразмышляют авторы спектакля.

Зрители узнают, почему любящие люди перестают понимать и принимать друг друга. Что же стоит за возникшими «большими проблемами» и «обстоятельствами непреодолимой силы»? Как научиться превращать сложности в забавные приключения? Эти вопросы будут исследоваться в торжественной театральной церемонии выяснения отношений, сияющей под музыку известных татарских эстрадных хитов.

 

 

Купить билет на спектакль Ситса туй / Ситцевая свадьба

Помощь с билетами
В других городах
Май
31 мая воскресенье
11:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 900 ₽

Фотографии

Ситса туй / Ситцевая свадьба Ситса туй / Ситцевая свадьба Ситса туй / Ситцевая свадьба Ситса туй / Ситцевая свадьба Ситса туй / Ситцевая свадьба Ситса туй / Ситцевая свадьба Ситса туй / Ситцевая свадьба Ситса туй / Ситцевая свадьба Ситса туй / Ситцевая свадьба

В ближайшие дни

Kaleidoscope Art&Dining. Туган як
12+
Экскурсия Интерактивный

Kaleidoscope Art&Dining. Туган як

29 мая в 19:00 Калейдоскоп
от 10000 ₽
Мастер и Маргарита
12+
Драма

Мастер и Маргарита

7 ноября в 19:00 Филармония им. Тукая
от 2000 ₽
Брак по-итальянски
16+
Комедия

Брак по-итальянски

31 мая в 18:00 Театр имени В.И. Качалова
от 100 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше