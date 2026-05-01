Спектакль Ситса туй / Ситцевая свадьба

«Ситцевая свадьба» в театре имени Г. Камала

Театр имени Г. Камала приглашает зрителей насладиться спектаклем «Ситцевая свадьба», который знаменует первый год совместной жизни молодых пар. Однако прежде чем прозвучат тосты и пожелания счастья, зрители вместе с героями столкнутся с сомнениями и откровениями.

Как справедливо заметил классик: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». В пьесе Ильгиза Зайниева четыре пары молодоженов в день своей ситцевой свадьбы неожиданно оказываются на грани развода. У каждой семьи свои противоречия и причины, над которыми поразмышляют авторы спектакля.

Зрители узнают, почему любящие люди перестают понимать и принимать друг друга. Что же стоит за возникшими «большими проблемами» и «обстоятельствами непреодолимой силы»? Как научиться превращать сложности в забавные приключения? Эти вопросы будут исследоваться в торжественной театральной церемонии выяснения отношений, сияющей под музыку известных татарских эстрадных хитов.