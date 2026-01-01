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Ситцевая свадьба/ Ситса туй
Киноафиша Ситцевая свадьба/ Ситса туй

Спектакль Ситцевая свадьба/ Ситса туй

Постановка
Татарский театр им. Камала 16+
Режиссер Айдар Заббаров
Продолжительность 3 часа 15 минут
Возраст 16+

О спектакле

Исповедь первых лет любви

Театр им. Г. Камала приглашает на спектакль о первом юбилее совместной жизни – «Ситцевой свадьбе». История разворачивается на татарском языке с синхронным переводом на русский и английский.

Праздник или испытание?
Год позади, но вместо радостных поздравлений молодожены сталкиваются с неожиданным испытанием: четыре пары оказываются на грани развода. Как справиться с разочарованиями и непониманием?

Откровения под эстрадные хиты
Под музыку любимых татарских песен герои проходят путь сомнений, выясняя, как маленькие недоразумения превращаются в преграды, и почему «обстоятельства непреодолимой силы» часто зависят только от нас.

Этот спектакль – напоминание о том, как важно сохранять любовь, превращая проблемы в забавные истории, которые через годы станут семейными анекдотами.

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