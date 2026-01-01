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Ситцевая свадьба / Ситса туй
Киноафиша Ситцевая свадьба / Ситса туй

Спектакль Ситцевая свадьба / Ситса туй

16+
Возраст 16+

О спектакле

Татарская комедия о любви и семейных испытаниях на сцене Самарской драмы

Самарский академический театр драмы имени Максима Горького приглашает зрителей на спектакль «Ситцевая свадьба». Постановка состоится в рамках больших гастролей Татарского академического театра имени Г. Камала. В этой истории четыре пары молодожёнов в день первой годовщины совместной жизни неожиданно оказываются на грани развода. Вместе с героями зрители пройдут путь сомнений и откровений, узнав, почему возникают «большие проблемы» в отношениях и как их преодолеть.

Спектакль будет представлен на татарском языке с синхронным переводом на русский и английский. Он станет особенно интересным тем, кто любит семейные драмы и хочет лучше понять культурные особенности.

Семейные драматургические вопросы

Как сказал классик: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». В пьесе Ильгиза Зайниева как раз исследуются все тонкости этих различий. Каждый из персонажей сражается с личными критериями счастья, размышляя над своими «плюсами» и «минусами».

Музыка и атмосфера

Зрители станут свидетелями торжественной театральной церемонии выяснения отношений, которая будет сопровождаться музыкой известных татарских эстрадных хитов. Это создаст уникальную атмосферу, в которой основное внимание будет уделено человеческим чувствам и эмоциям.

Не упустите возможность окунуться в мир сложных отношений и доброго юмора на спектакле «Ситцевая свадьба».

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