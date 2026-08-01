Приглашаем вас на расстановки в Тренинг-центре "Измайловский" в Санкт-Петербурге. Это уникальная возможность проработать личные вопросы и понять глубинные причины повторяющихся проблем в отношениях, карьере и финансах.
Системные расстановки — это метод глубинной психотерапии, разработанный Бертом Хеллингером. Они помогают увидеть скрытые закономерности и причины трудностей в различных сферах жизни. С использованием "заместителей" вы сможете воссоздать модель вашей ситуации и взглянуть на неё со стороны, что способствует осознанию неочевидных связей и нахождению решений.
На расстановках вы сможете:
Среди возможных тем:
Встречу проводит Елена Вилькоукку — психолог и практикующий расстановщик. Она создаёт безопасное пространство для честного анализа ситуации, применяя системный и бережный подход, нацеленный на реальные изменения.
Расстановки состоят из трёх форматов участия:
Кофе-брейк включён!
Если вы хотите не просто поговорить, а действительно понять суть своих проблем и сделать шаг к изменениям, ждём вас на встрече.
Где? Санкт-Петербург, Измайловский проспект, 2, Тренинг-центр "Измайловский", 4 этаж, м. Технологический Институт.