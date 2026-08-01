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Системный подход. Расстановки в «Измайловском»
Киноафиша Системный подход. Расстановки в «Измайловском»

Системный подход. Расстановки в «Измайловском»

16+
Возраст 16+

О выставке

Расстановки в "Измайловском" для личностного роста

Приглашаем вас на расстановки в Тренинг-центре "Измайловский" в Санкт-Петербурге. Это уникальная возможность проработать личные вопросы и понять глубинные причины повторяющихся проблем в отношениях, карьере и финансах.

Что такое расстановки?

Системные расстановки — это метод глубинной психотерапии, разработанный Бертом Хеллингером. Они помогают увидеть скрытые закономерности и причины трудностей в различных сферах жизни. С использованием "заместителей" вы сможете воссоздать модель вашей ситуации и взглянуть на неё со стороны, что способствует осознанию неочевидных связей и нахождению решений.

Что вас ждёт на встрече?

На расстановках вы сможете:

  • Осознать, что стоит за вашими постоянными трудностями;
  • Увидеть влияние прошлого на ваши сегодняшние решения;
  • Определить внутренние барьеры, мешающие вашему развитию;
  • Найти свою точку опоры и первый шаг к переменам.

Темы для проработки

Среди возможных тем:

  • Сложности в отношениях с близкими и партнёром;
  • Чувство "финансового потолка";
  • Неуверенность в карьере и выборе пути;
  • Вопросы здоровья, связанные с переживаниями;
  • Повторяющиеся ситуации или сложные решения.

О ведущей

Встречу проводит Елена Вилькоукку — психолог и практикующий расстановщик. Она создаёт безопасное пространство для честного анализа ситуации, применяя системный и бережный подход, нацеленный на реальные изменения.

Формат мероприятия

Расстановки состоят из трёх форматов участия:

  • С личным запросом — глубокая индивидуальная работа в группе. Стоимость — 16 000 ₽.
  • Заместителем — участие в работе других, создание модели ситуации и получение инсайтов. Стоимость — 500 ₽.
  • Наблюдателем — наблюдение за процессом, чтобы увидеть метод в действии. Стоимость — 500 ₽.

Кофе-брейк включён!

Почему это может быть важно для вас?

Если вы хотите не просто поговорить, а действительно понять суть своих проблем и сделать шаг к изменениям, ждём вас на встрече.

Где? Санкт-Петербург, Измайловский проспект, 2, Тренинг-центр "Измайловский", 4 этаж, м. Технологический Институт.

Купить билет на выставка Системный подход. Расстановки в «Измайловском»

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