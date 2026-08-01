Расстановки в "Измайловском" для личностного роста

Приглашаем вас на расстановки в Тренинг-центре "Измайловский" в Санкт-Петербурге. Это уникальная возможность проработать личные вопросы и понять глубинные причины повторяющихся проблем в отношениях, карьере и финансах.

Что такое расстановки?

Системные расстановки — это метод глубинной психотерапии, разработанный Бертом Хеллингером. Они помогают увидеть скрытые закономерности и причины трудностей в различных сферах жизни. С использованием "заместителей" вы сможете воссоздать модель вашей ситуации и взглянуть на неё со стороны, что способствует осознанию неочевидных связей и нахождению решений.

Что вас ждёт на встрече?

На расстановках вы сможете:

Осознать, что стоит за вашими постоянными трудностями;

Увидеть влияние прошлого на ваши сегодняшние решения;

Определить внутренние барьеры, мешающие вашему развитию;

Найти свою точку опоры и первый шаг к переменам.

Темы для проработки

Среди возможных тем:

Сложности в отношениях с близкими и партнёром;

Чувство "финансового потолка";

Неуверенность в карьере и выборе пути;

Вопросы здоровья, связанные с переживаниями;

Повторяющиеся ситуации или сложные решения.

О ведущей

Встречу проводит Елена Вилькоукку — психолог и практикующий расстановщик. Она создаёт безопасное пространство для честного анализа ситуации, применяя системный и бережный подход, нацеленный на реальные изменения.

Формат мероприятия

Расстановки состоят из трёх форматов участия:

С личным запросом — глубокая индивидуальная работа в группе. Стоимость — 16 000 ₽.

— глубокая индивидуальная работа в группе. Стоимость — 16 000 ₽. Заместителем — участие в работе других, создание модели ситуации и получение инсайтов. Стоимость — 500 ₽.

— участие в работе других, создание модели ситуации и получение инсайтов. Стоимость — 500 ₽. Наблюдателем — наблюдение за процессом, чтобы увидеть метод в действии. Стоимость — 500 ₽.

Кофе-брейк включён!

Почему это может быть важно для вас?

Если вы хотите не просто поговорить, а действительно понять суть своих проблем и сделать шаг к изменениям, ждём вас на встрече.

Где? Санкт-Петербург, Измайловский проспект, 2, Тренинг-центр "Измайловский", 4 этаж, м. Технологический Институт.