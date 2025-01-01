Спектакль Сиротливый Запад

Сиротливый запад: ирландский гротеск на российской сцене

Театр «Старый дом» представляет «Сиротливый запад», пьесу Мартина МакДонаха в постановке Сергея Федотова. Это погружение в мир ирландской гротескной поэтики, где черный юмор и притчевая глубина создают неповторимое зрелище.

Мартин МакДонах: драматург нового века

МакДонах, известный своими острыми и глубокими произведениями, получил множество престижных наград, включая премии Лоуренса Оливье и BAFTA. Его талант в создании уникальных сюжетов и персонажей принес ему звание «Главного драматурга ХХI века».

Комедия в тени трагедии

Спектакль исследует глубокие темы, такие как семейные узы и вера, через призму остроумия и комедии. Это дает возможность зрителям пережить историю на новом эмоциональном уровне.

Приглашаем вас в театр «Старый дом», чтобы вместе исследовать сложные отношения и иронию судьбы, которые МакДонах мастерски воплотил в «Сиротливом западе».