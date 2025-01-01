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Сиротливый Запад
Киноафиша Сиротливый Запад

Спектакль Сиротливый Запад

Заключительная часть трилогии о жителях острова Коннемара в постановке Сергея Федотова 16+
Продолжительность 2 часа 35 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сиротливый запад: ирландский гротеск на российской сцене

Театр «Старый дом» представляет «Сиротливый запад», пьесу Мартина МакДонаха в постановке Сергея Федотова. Это погружение в мир ирландской гротескной поэтики, где черный юмор и притчевая глубина создают неповторимое зрелище.

Мартин МакДонах: драматург нового века

МакДонах, известный своими острыми и глубокими произведениями, получил множество престижных наград, включая премии Лоуренса Оливье и BAFTA. Его талант в создании уникальных сюжетов и персонажей принес ему звание «Главного драматурга ХХI века».

Комедия в тени трагедии

Спектакль исследует глубокие темы, такие как семейные узы и вера, через призму остроумия и комедии. Это дает возможность зрителям пережить историю на новом эмоциональном уровне.

Приглашаем вас в театр «Старый дом», чтобы вместе исследовать сложные отношения и иронию судьбы, которые МакДонах мастерски воплотил в «Сиротливом западе».

Режиссер
Сергей Федотов
В ролях
Василий Байтенгер
Андрей Сенько
Тимофей Мамлин
Анатолий Григорьев
Виталий Саянок

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 27 августа
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
19:00 от 700 ₽

Отзывы

Наша рецензия: По капле выдавливать раба. Рецензия на спектакль «Сиротливый запад» в театре «Старый дом»

Смотреть пьесы Мартина МакДонаха всегда весело — умеет ирландец складывать слова в предложения и находить себе хороших переводчиков. Ну и есть некий guilty pleasure в текстах про убийства и криминал. В реальности это отвратительно, мы косо посмотрим на того, кто любит криминал, а на сцене всё выглядит забавным. И удовлетворяя подавленную тягу человека к насилию, МакДонах заработал себе популярность. Например, сделаем анализ пьесы «Сиротливый запад» в театре «Старый дом» в Новосибирске, режиссёр Сергей Федотов.

 

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