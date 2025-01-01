Меню
Сиротливый Запад
Киноафиша Сиротливый Запад

Спектакль Сиротливый Запад

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Сиротливый Запад» в Воронеже

В «Сиротливом Западе» два брата остаются одни после смерти отца. У них есть важные вопросы друг к другу, но, кроме них, в этом мире никого нет. Возможно, лишь святой отец Уэлш, который наведывается к ним в перерывах между службами, пытаясь помирить братьев. Или соседская девчонка Гёрлин, почтальон, трудится с охотой, ведь она знает все самые свежие сплетни деревни.

Темы и содержание

Это история о братской любви и ненависти, о том, что может произойти, когда люди не слышат друг друга. «Сиротливый Запад» – третья часть Линейнской трилогии Мартина Макдонаха, к которой также относятся спектакли «Королева красоты» и «Череп из Коннемары». Эти произведения можно смотреть в любом порядке, каждое из них погружает зрителя в уникальную атмосферу ирландской деревни.

Интересные факты

Мартин Макдонах – один из самых известных современных драматургов. Его работы отличает глубокий психологизм и остроумие. «Сиротливый Запад» поднимает вопросы не только о семье, но и о природе человеческих отношений в условиях изоляции.

Приходите на спектакль, чтобы узнать, чем закончится история братьев и как повлияют на их судьбы окружающие. Это не только театр, но и отличный повод задуматься о том, что действительно важно в жизни.

Режиссер
Алексей Проскуряков
В ролях
Иван Подольский
Илья Подопросветов
Александра Руденко
Максим Амоль

Октябрь
27 октября понедельник
19:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1300 ₽

Фотографии

Сиротливый Запад Сиротливый Запад

