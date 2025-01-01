Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сиротливый Запад
Билеты от 400₽
Киноафиша Сиротливый Запад

Спектакль Сиротливый Запад

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Сиротливый запад»: Трагикомедия Мартина МакДонаха о человеческой природе

Действие пьесы «Сиротливый запад» разворачивается в провинциальном городке Ирландии. Главные герои — братья Конноры, живущие в постоянной вражде на деньги, оставшиеся от погибшего отца. Их дни проходят в запойных мечтах о красотке Герлин, которая живет по соседству. Местный священник, отец Уэлш, пытается примирить братьев, но, наблюдая за происходящими событиями, начинает сомневаться в собственной вере и религии, запивая виски свои неразрешимые проблемы бытия.

О пьесе и ее авторе

Спектакль «Сиротливый запад» поставлен по пьесе известного ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Его произведения исследуют человеческую природу, раскрывая ее причудливую, капризную и мстительную суть. История, происходящая в ирландском городке, типична и могла бы произойти на любой улице, ведь она в первую очередь о природе человеческой души, ее мелочности и слабостях.

Трагикомедия с глубоким смыслом

Как и в истории о Каине и Авеле, действие пьесы перерастает в масштабную тему сбоя в программе мироздания. Несмотря на пронизанность «Сиротливого запада» ощущением безысходности и трагизма, это яркая трагикомедия, искрящаяся черным юмором. Она наполнена глубоким смыслом и призывает задуматься о простых человеческих ценностях, собственном предназначении и вере.

Сравнение с классиками

МакДонах затрагивает те же темы, что и Шекспир, Жене или Брехт, но делает это на примере бедной ирландской деревни. Здесь нет королевств и великих событий, но переживания героев сопоставимы с шекспировскими, когда люди делят пачку чипсов, и это становится их единственной опорой в мире.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который заставляет задуматься о важнейших аспектах человеческой жизни через призму юмора и трагедии.

Режиссер
Петр Жихарев
В ролях
Даниил Коробейников
Вадим Чибисов
Сергей Сафронов-Болшев
Ольга Воронина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
19:00 от 400 ₽

Фотографии

Сиротливый Запад Сиротливый Запад Сиротливый Запад Сиротливый Запад

В ближайшие дни

Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
28 декабря в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
На дне
16+
Драма
На дне
14 октября в 19:00 Модерн
от 2500 ₽
Старший сын
12+
Комедия
Старший сын
7 сентября в 18:00 Театр им. Маяковского
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше