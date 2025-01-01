Меню
Сироткин
Киноафиша Сироткин

Сироткин

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Рок группа «Сироткин» в Рязани с «Неистовым туром»

Готовьтесь к незабываемому событию! Концерт рок группы «Сироткин» станет значимым моментом для всех поклонников живой музыки. В программе выступления — давно знакомые хиты, а также новые треки, которые еще никто не слышал.

Это уникальная возможность ощутить атмосферу настоящего живого исполнения. Музыка группы «Сироткин» привлекает внимание яркими мелодиями и искренними текстами, которые заставляют зрителя забыть обо всех заботах.

Танцы и сияние эмоций

На концерте вас ждет не только отличная музыка, но и возможность танцевать и погружаться в мир эмоций. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Информация для зрителей

Возрастное ограничение на мероприятие — 16+. Помните, что на живых концертах каждый момент имеет значение: от байтовых световых эффектов до взаимодействия с любимыми артистами на сцене.

Дайте волю своим чувствам и присоединяйтесь к «Неистовому туру»! Будьте готовы к погружению в мир рок-музыки, которое вы запомните надолго.

Купить билет на концерт Сироткин

Март
7 марта суббота
20:00
Клуб «Deep Club» Рязань, пр. Завражнова, 4
от 2000 ₽

