Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сироткин
Киноафиша Сироткин

Сироткин

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Уникальный концерт с Сироткиным и «Неистовым туром»

Приглашаем вас на незабываемый концерт с участием Сироткина и его группы в рамках «Неистового тура». Это событие станет настоящим музыкальным праздником для поклонников, где прозвучат как хорошо знакомые хиты, так и новые композиции, которые еще не выходили в эфир.

Живое звучание и уникальные эмоции

Концерт даст зрителям уникальную возможность ощутить ту самую атмосферу, ради которой приходят на живые выступления. В каждом мгновении будет слышен полный накал эмоций и искусное исполнение. Это шанс увидеть перед собой настоящих мастеров своего дела и быть частью важного шага в их творчестве.

Приходите танцевать и наслаждаться!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события — танцуйте и блистайте! Ощутите, как живое исполнение наполняет вас энергией и поднимает настроение. Этот концерт обещает стать по-настоящему запоминающимся для всех присутствующих. Ожидаем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 5 декабря
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
19:00 от 2500 ₽
Пермь, 7 декабря
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
20:00 от 2600 ₽
Челябинск, 9 декабря
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
20:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Znaki
12+
Рок
Znaki
9 ноября в 19:00 Нирвана
от 1500 ₽
Гузель Уразова. Кабатланмас
6+
Эстрада
Гузель Уразова. Кабатланмас
21 октября в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Ravanna
16+
Рок
Ravanna
5 октября в 20:00 Нирвана
от 1700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше