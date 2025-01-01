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Сироткин. Летний концерт
Билеты от 3000₽
Киноафиша Сироткин. Летний концерт

Сироткин. Летний концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Летние концерты группы «Сироткин» в Москве и Санкт-Петербурге

31 августа в 20:00 на площадке Roof Place в Санкт-Петербурге пройдет долгожданный летний концерт российской инди-группы «Сироткин». Эта группа завоевала сердца многих поклонников своим уникальным звучанием и запоминающимися мелодиями.

Кроме того, не упустите возможность увидеть их выступление 10 августа в 19:00 на Дизайн заводе в Москве. Это отличный шанс насладиться атмосферой живой музыки и пообщаться с артистами.

Что ожидать от концерта?

«Сироткин» представит свои лучшие хиты, а также новые композиции, которые уже успели завоевать популярность. Концерт обещает быть насыщенным и эмоциональным, что позволит зрителям окунуться в мир музыки и искусства.

Интересные факты о группе

  • Группа была основана в 2015 году и быстро завоевала популярность благодаря своему самобытному стилю.
  • «Сироткин» активно участвует в различных музыкальных фестивалях и имеет несколько успешных альбомов.
  • На концертах они всегда создают уникальную атмосферу, где каждый зритель может почувствовать себя частью большого музыкального события.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного музыкального вечера! 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Дизайн завод Москва, Б.Новодмитровская, 36
19:00 от 3000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
20:00 от 3000 ₽

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