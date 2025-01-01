Сироткин. Летний концерт

Летние концерты группы «Сироткин» в Москве и Санкт-Петербурге

31 августа в 20:00 на площадке Roof Place в Санкт-Петербурге пройдет долгожданный летний концерт российской инди-группы «Сироткин». Эта группа завоевала сердца многих поклонников своим уникальным звучанием и запоминающимися мелодиями.

Кроме того, не упустите возможность увидеть их выступление 10 августа в 19:00 на Дизайн заводе в Москве. Это отличный шанс насладиться атмосферой живой музыки и пообщаться с артистами.

Что ожидать от концерта?

«Сироткин» представит свои лучшие хиты, а также новые композиции, которые уже успели завоевать популярность. Концерт обещает быть насыщенным и эмоциональным, что позволит зрителям окунуться в мир музыки и искусства.

Интересные факты о группе

Группа была основана в 2015 году и быстро завоевала популярность благодаря своему самобытному стилю.

«Сироткин» активно участвует в различных музыкальных фестивалях и имеет несколько успешных альбомов.

На концертах они всегда создают уникальную атмосферу, где каждый зритель может почувствовать себя частью большого музыкального события.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного музыкального вечера!