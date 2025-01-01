Меню
Спектакль-концерт композитора Рамазана Юнусова по итогам арт-резиденции

«Сиринема» — это уникальный спектакль-концерт, созданный композитором Рамазаном Юнусовым в рамках арт-резиденции. В этом произведении эффективно переплетаются музыка и театральное действие, создавая неповторимую атмосферу.

История и вдохновение

В постановке используются материалы, найденные в ходе исследования истории Дома трудолюбия, который впоследствии был преобразован в Нижполиграф. Это создает особую связь с прошлым, давая зрителям возможность узнать о жизни и быте людей, которые здесь работали.

Творческая команда

Режиссер и композитор Рамазан Юнусов собрал талантливую команду актеров, среди которых: Алина Гобярите, Анастасия Феданова, Никита Зимин, Кристина Кондрина, Юлия Хорина. Художником-постановщиком выступил Никита Пирумов, а за костюмы отвечает Дарья Колосова.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что спектакль имеет возрастное ограничение 18+. Это делается для того, чтобы создать более зрелую и глубокую атмосферу, что соответствует тематике произведения.

«Сиринема» — это возможность погрузиться в искусство и историю, насладиться музыкальной гармонией и актёрским мастерством. Не упустите шанс стать частью этого уникального события.

Сентябрь
16 сентября вторник
19:00
Центр театрального мастерства Нижний Новгород, Варварская, 32, 2 этаж
от 1200 ₽
17 сентября среда
19:00
Центр театрального мастерства Нижний Новгород, Варварская, 32, 2 этаж
от 1200 ₽

