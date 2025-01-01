Меню
Sirens'Jazz Cabaret: джаз и бурлеск
Джаз, живой вокал и бурлеск на крыше особняка!

Летний Санкт-Петербург радует нас не только солнцем, но и великолепными культурными событиями. В этом месяце у вас есть уникальная возможность насладиться ярким и незабываемым вечером в Sirens' Jazz Cabaret.

Что вас ожидает?

Это идеальное сочетание живого джаза, бурлеска и отменной кухни. Артистки будут выступать не только на сцене, но и по всему залу, создавая атмосферу интерактивного шоу, которое захватит ваше внимание и погрузит в уникальный мир театра.

Локация

Мероприятие пройдет на крыше особняка Юргенса, где открывается великолепный вид на город. Здесь вы сможете насладиться атмосферой романтики и уюта. На террасе работает полноценная кухня и бар, что позволит вам попробовать различные деликатесы и освежающие напитки в течение вечера.

Расписание

Сбор гостей начнется в 19:30, а начало шоу запланировано на 20:00. Не упустите возможность провести время в компании талантливых исполнителей и оценить высокое искусство в живом исполнении.

Приходите на Sirens' Jazz Cabaret и подарите себе вечер, полный музыки, танца и волшебства!

Санкт-Петербург, 28 августа
Особняк Юргенса Санкт-Петербург, Жуковского, 19
20:00 от 4500 ₽

