Спектакль Сирена. Шепот леса

Пластическая драма 

В глубине древних лесов, где грань между явью и тайной становится призрачной, разворачивается завораживающая история любви, способная изменить судьбы двух миров. Что происходит, когда алчность человека бросает вызов древним законам природы? Когда священные леса становятся полем битвы между жаждой наживы и древней магией?

Сирены и их тайны

Загадочные сирены – хранительницы этих мест – обращают местных девушек в своих сестер, чтобы защитить первозданную красоту от разрушения. Но что случится, если одна из сирен вспомнит о своей человеческой сущности? Если любовь простого парня окажется способной пробудить в ней давно забытые воспоминания?

Музыка и пластика

Завораживающая музыка Ави Каплана, словно древнее заклинание, сплетается с пластикой артистов, создавая на сцене магическое действо. Необычные трансформации и мистические метаморфозы погружают зрителя в атмосферу, где реальность и волшебство становятся единым целым.

Театральное переживание

Это не просто спектакль – это погружение в другой мир, где каждое движение рассказывает историю, а каждый звук создает особое настроение. Здесь эстетическое наслаждение сочетается с глубоким смыслом, а захватывающий сюжет заставляет задуматься о хрупком балансе между прогрессом и сохранением природы.

Уникальное слияние искусств

«Сирена. Шепот леса» – это редкая возможность увидеть, как современная хореография и драматическое искусство сливаются в единое целое, создавая неповторимое театральное переживание, которое останется с вами надолго после того, как погаснут огни рампы.

Расписание

В других городах

Краснодар, 14 сентября
Театр-школа «Артист» Краснодар, Клубная, 14
18:00 от 500 ₽

Фотографии

