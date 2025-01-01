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Билеты от 1000₽
Киноафиша S’Irena с программой «В ритме сердца»

S’Irena с программой «В ритме сердца»

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир блюз-рока с группой S`Irena

Приглашаем вас в клуб Ритм блюз на незабываемое музыкальное событие! Здесь вы сможете отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в мир блюз-рока и рок-н-ролла. Каждая мелодия, каждый аккорд — это отражение чувств, а каждая песня расскажет свою уникальную историю.

Музыка, резонирующая с душой

Выступление группы S`Irena — это не просто концерт, это целое путешествие в глубины души. Музыка позволит вам прожить эмоции, которые порой сложно выразить словами. В первой части концерта вы сможете насладиться красивыми и душевными композициями, которые затронут самые глубокие струны вашего сердца.

Время для танцев и отдыха

Подготовьтесь ко второй части выступления, где вас ждут танцы и возможность отдохнуть душой и телом. Это будет настоящая магия музыки, которую вы сможете разделить с единомышленниками.

Состав группы

Группа S`Irena состоит из талантливых музыкантов:

  • Ударные: Павел Войсков
  • Бас-гитара: Игорь Яшуков
  • Гитара: Георгий Дошков

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас в клубе Ритм блюз!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

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