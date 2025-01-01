S’Irena с программой «В ритме сердца»

Погружение в мир блюз-рока с группой S`Irena

Приглашаем вас в клуб Ритм блюз на незабываемое музыкальное событие! Здесь вы сможете отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в мир блюз-рока и рок-н-ролла. Каждая мелодия, каждый аккорд — это отражение чувств, а каждая песня расскажет свою уникальную историю.

Музыка, резонирующая с душой

Выступление группы S`Irena — это не просто концерт, это целое путешествие в глубины души. Музыка позволит вам прожить эмоции, которые порой сложно выразить словами. В первой части концерта вы сможете насладиться красивыми и душевными композициями, которые затронут самые глубокие струны вашего сердца.

Время для танцев и отдыха

Подготовьтесь ко второй части выступления, где вас ждут танцы и возможность отдохнуть душой и телом. Это будет настоящая магия музыки, которую вы сможете разделить с единомышленниками.

Состав группы

Группа S`Irena состоит из талантливых музыкантов:

Ударные: Павел Войсков

Павел Войсков Бас-гитара: Игорь Яшуков

Игорь Яшуков Гитара: Георгий Дошков

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас в клубе Ритм блюз!