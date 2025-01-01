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Сирень. История любви Рахманинова
Киноафиша Сирень. История любви Рахманинова

Спектакль Сирень. История любви Рахманинова

Постановка
Новый театр 12+
Режиссер Виктория Шаламова
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкально-драматическая постановка «Сирень. История любви Рахманинова» 

 Замысел спектакля «Сирень. История любви Рахманинова» заключается в увлекательном путешествии вместе с юными зрителями в мир музыки и романтики. Мы отправляемся в Ивановку — место, где 17-летний Сергей Рахманинов проводил летние дни, создавая свои первые музыкальные произведения и переживая первые чувства.

История любви и творчества

Действие спектакля переносит нас в лето 1890 года, в усадьбу Сатиных, где зарождается юношеская любовь Сергея Рахманинова и Веры Скалон. Эта влюбленность сливается с «сиреневым буйством», царившим в усадьбе, и становится важным источником вдохновения для будущего композитора.

Музыка, мечты и преодоление

Зрители станут свидетелями загадочной истории любви, которая переплетается с творчеством Рахманинова. Мы увидим, как рождается музыка, как возникают идеи и как стремление к мечте помогает преодолевать жизненные трудности. Спектакль отражает не только юность самого композитора, но и юность каждого из нас, мечты и внутреннюю жизнь, которые формируют наш путь.

Полезные факты

  • Спектакль основан на реальных событиях из жизни Сергея Рахманинова.
  • Рахманинов начал писать музыку в юном возрасте, и его ранние произведения часто вдохновлены личными переживаниями.
  • «Сирень» — это символ юности и любви, что прекрасно отражает атмосферу спектакля.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и романтики — приходите на «Сирень. История любви Рахманинова»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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