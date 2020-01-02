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Сирано
Билеты от 1000₽
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Спектакль Сирано

Постановка
МОСТ 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Трагическая любовь и героическая легенда

Краски ночного Парижа, освещённые вывесками кафе-шантанов, пение соловьёв на Шанз-Элизе и музыка, которая не вызывает банальной сентиментальности, а отзывается трагедией в сердце зрителя — именно такой атмосферой пронизан этот спектакль. Создатели спектакля превращают классическую историю Эдмона Ростана о героическом Сирано де Бержераке в легенду о самоотверженной любви.

Тема трагической любви
Сирано де Бержерак — реальный французский поэт, современник Мольера и Корнеля, чья история обретает новое звучание на сцене. Эдмон Ростан превращает его жизнь в героическую легенду, в которой отразились идеи любви, мужества и самопожертвования. Это произведение стало классикой мировой литературы наряду с подвигами Дон Кихота и Д'Артаньяна.

Современные герои на сцене
Актёры спектакля — ровесники своих героев, что позволяет придать пьесе необыкновенную свежесть и современность. Игра молодых артистов умножает лёгкость и иронию драматурга, а французская сдержанность в костюмах и сценографии позволяет снять пафос, оставляя в отношениях героев лишь нежность. Эта нежность, как писал Ахматова, «тиха» и почти неощутима, но она становится основой любви, скрытой в безымянности и поистине вечной.

Любовь как Вечность
Любовь, которая существует даже в тени чужой красоты, даже если на её признание потребуется целая жизнь, остаётся вечной и незабвенной.

Режиссер
Евгений Славутин
В ролях
Александр Сизов
Анна Голотова
Ксения Берелет
Роман Зуев
Михаил Казаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Сирано Сирано Сирано Сирано Сирано Сирано Сирано Сирано Сирано Сирано Сирано Сирано Сирано Сирано Сирано Сирано

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