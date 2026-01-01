Спектакль Сирано де Бержерак

История о любви, дружбе, верности и чести в музыкальном прочтении пьесы Ростана

Главный герой, талантливый поэт Сирано де Бержерак, отчаянно влюблён в прекрасную Роксану. Однако, из-за своего огромного носа, он считает себя недостойным её любви. Его поэтический дар помогает другому — красавцу Кристиану, в которого влюблена Роксана. От имени Кристиана Сирано пишет трогательные признания, вкладывая в них всю свою душу и нежность.

Любовный треугольник развивается в трагической манере, но авторы спектакля оставляют зрителю надежду на искренние чувства, способные преодолеть всё.

Исполнители

На сцене выступают артисты Театра Мюзикла Свердловской государственной детской филармонии (Екатеринбург). Их талант наполняет постановку эмоциями, музыкой и яркими образами.

Зачем идти на спектакль

Погрузитесь в трогательную и вдохновляющую историю, где красота слова и сила любви преодолевают преграды!