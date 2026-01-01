Классика романтики: "Сирано де Бержерак" на сцене театра имени М. Горького

На сцене русского театра драмы им. М. Горького зрители смогут увидеть классическую постановку романтической драмы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Режиссёром выступает Заслуженный артист и Заслуженный деятель искусств РФ Сергей Федотов.

Сюжетная завязка

Главный герой, Сирано де Бержерак, — блестящий поэт и храбрый воин. Однако его физический недостаток — большой нос — становится причиной его внутренней борьбы. Сирано боится признаться в любви к своей подруге детства Роксане, которая влюбляется в молодого красавца Кристиана. Этот юноша, хоть и миловиден, не умеет выражать свои чувства словами. Ради счастья Роксаны Сирано решает помочь Кристиану, и вместе они создают романтическую историю с элементами хитрости и самоотверженности.

Атмосфера 17 века

Режиссёр старается максимально передать дух Франции 17 века. Цветовое и световое оформление сцены вызывает ассоциации с картинами фламандских художников. Костюмы и декорации насыщают атмосферу произведений «плаща и шпаги».

Мужчины на сцене изображены как храбрые и дерзкие защитники чести, готовые отдать жизнь за родину. Женщины, нежные и кроткие, не уступают мужчинам в силе духа, искусно используя свою красоту для управления ими.

Трагедия и философия

Тем не менее, несмотря на яркие костюмы и зрелищные сцены дуэлей, постановка акцентирует внимание на глубокой трагедии человека с прекрасной душой, чьи физические недостатки мешают ему достичь счастья. Вопрос остается: важна ли внешность в завоевании любви? Или истинное чувство может затмить любую красоту и открыть подлинную красоту души?