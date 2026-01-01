На сцене русского театра драмы им. М. Горького зрители смогут увидеть классическую постановку романтической драмы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Режиссёром выступает Заслуженный артист и Заслуженный деятель искусств РФ Сергей Федотов.
Главный герой, Сирано де Бержерак, — блестящий поэт и храбрый воин. Однако его физический недостаток — большой нос — становится причиной его внутренней борьбы. Сирано боится признаться в любви к своей подруге детства Роксане, которая влюбляется в молодого красавца Кристиана. Этот юноша, хоть и миловиден, не умеет выражать свои чувства словами. Ради счастья Роксаны Сирано решает помочь Кристиану, и вместе они создают романтическую историю с элементами хитрости и самоотверженности.
Режиссёр старается максимально передать дух Франции 17 века. Цветовое и световое оформление сцены вызывает ассоциации с картинами фламандских художников. Костюмы и декорации насыщают атмосферу произведений «плаща и шпаги».
Мужчины на сцене изображены как храбрые и дерзкие защитники чести, готовые отдать жизнь за родину. Женщины, нежные и кроткие, не уступают мужчинам в силе духа, искусно используя свою красоту для управления ими.
Тем не менее, несмотря на яркие костюмы и зрелищные сцены дуэлей, постановка акцентирует внимание на глубокой трагедии человека с прекрасной душой, чьи физические недостатки мешают ему достичь счастья. Вопрос остается: важна ли внешность в завоевании любви? Или истинное чувство может затмить любую красоту и открыть подлинную красоту души?