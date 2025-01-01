Спектакль Сирано де Бержерак

Сирано де Бержерак на сцене Театра Глобус. Гастроли Новокузнецкого драматического театра

«Кто этот Сирано?» – задаются вопросом зрители. Классическая история поэта и гвардейца с незаурядным носом, написанная французским драматургом Эдмоном Ростаном в конце XIX века, вновь привлекает внимание. В этой версии пьесы зрители становятся свидетелями флешбэков главного героя, которые открывают мир Сирано с его уникальной перспективы.

Проблемы выбора и жертвенности

За бархатной занавеской, обволакивающей сцену, скрываются внутренние конфликты Сирано де Бержерака. Его комплексы останавливают его, порождая страх быть отвергнутым Роксаной. Этот страх становится источником мнимой жертвенности, через которую герой пытается защитить свои чувства.

Стратегия любви и самовыражение

Сирано не просто наблюдатель, он талантливо создает собственную историю любви, переворачивая свою жизнь в спектакль. Он пишет о своих чувствах, наполняя каждый миг значимостью, но в конце концов его мучит чувство незавершенности. Он перематывает свою жизнь назад, возвращаясь к причинным моментам своих неудач.

Интересная деталь

Интересно, что *флешбэк* (от англ. flashback) в данной постановке служит не только художественным приемом, но и способом глубже понять внутренний мир героя, позволяя зрителям ощутить напряжение его эмоций на другом уровне.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию «Сирано де Бержерака», которая обещает подарить зрителям новые эмоции и размышления о любви, утрате и внутренней борьбе.