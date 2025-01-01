Спектакль "Сирано де Бержерак" в постановке Театра Дениса Матросова

Что такое любовь? Для каждого из нас это непредсказуемое путешествие. Путешествие куда? С кем?..

Театр Дениса Матросова приглашает вас пройти по дороге любви, где храбрый гасконец Сирано де Бержерак становится воплощением невероятной, романтической любви в авантюрной, куртуазной Франции.

Новый взгляд на классическую историю

Более века спустя режиссёр Игорь Касилов интерпретирует легендарный любовный треугольник Сирано-Роксана-Кристиан. Он предлагает зрителям уникальный взгляд на эту трогательную историю о самопожертвовании, любви и страсти.

Магия любви

В этом спектакле вы увидите, как волшебная сила любви побеждает все преграды. Этот захватывающий рассказ о чувствах и эмоциях не оставит равнодушным ни одного зрителя.