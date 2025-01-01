Меню
Сирано Де Бержерак
Билеты от 0₽
Киноафиша Сирано Де Бержерак

Спектакль Сирано Де Бержерак

16+
Продолжительность 1 час 35 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Спектакль "Сирано де Бержерак" в постановке Театра Дениса Матросова

Что такое любовь? Для каждого из нас это непредсказуемое путешествие. Путешествие куда? С кем?..

Театр Дениса Матросова приглашает вас пройти по дороге любви, где храбрый гасконец Сирано де Бержерак становится воплощением невероятной, романтической любви в авантюрной, куртуазной Франции.

Новый взгляд на классическую историю

Более века спустя режиссёр Игорь Касилов интерпретирует легендарный любовный треугольник Сирано-Роксана-Кристиан. Он предлагает зрителям уникальный взгляд на эту трогательную историю о самопожертвовании, любви и страсти.

Магия любви

В этом спектакле вы увидите, как волшебная сила любви побеждает все преграды. Этот захватывающий рассказ о чувствах и эмоциях не оставит равнодушным ни одного зрителя.

В ролях
Денис Матросов
Денис Матросов
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Анастасия Макеева
Анастасия Макеева
Марина Коцько-Баканова

Купить билет на спектакль Сирано Де Бержерак

Апрель
4 апреля суббота
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а

