Сирано де Бержерак
12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Сирано де Бержерак: Героическая комедия о любви и поэзии

Приглашаем вас на спектакль «Сирано де Бержерак», который расскажет о запутанном любовном треугольнике между реальной исторической личностью — поэтом и бретером XVII века Сирано де Бержераком, аристократкой Роксиной и юным дворянином Кристианом.

Эта постановка объединяет классическую поэзию, театральные и киношные приемы, создавая яркое и динамичное зрелище. Режиссер Игорь Яцко говорит о спектакле: «Сирано де Бержерак — это спектакль, наполненный энергией, хулиганством, молодостью и жаждой жизни, в котором предпринята еще одна попытка поднять глобальные риторические вопросы.»

Исторический контекст

Спектакль «Сирано де Бержерак» приурочен к двум важным юбилеям: 150-летию со дня рождения автора пьесы Эдмона Ростана и 400-летию со дня рождения самого Сирано де Бержерака. Это уникальная возможность погрузиться в мир, где любовь, поэзия и философия переплетаются в вихре эмоций и страстей.

Не упустите шанс насладиться этой яркой и трогательной историей, полоная страсти и внутренней борьбы, и может быть, вы найдете в ней нечто близкое и личное.

Режиссер
Игорь Яцко
Игорь Яцко
В ролях
Гия Перадзе
Антон Стреляев
Екатерина Нестерова
Александра Кижаева
Александр Кижаев

Фотографии

Сирано де Бержерак
