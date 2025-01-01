Спектакль «Сирано де Бержерак» в Краснодаре

Любовное хулиганство в стихах и с песнями! Что такое любовь? Для каждого из нас это совершенно непредсказуемое путешествие. Путешествие куда? С кем? Мы предлагаем вам пройти по дороге любви, где храбрый гасконец Сирано де Бержерак становится воплощением невероятной, романтической любви в авантюрной, куртуазной Франции.

Новый взгляд на классическую историю

Более века спустя, режиссёр Игорь Касилов предлагает свой уникальный взгляд на легендарный любовный треугольник Сирано-Роксана-Кристиан. В этом спектакле вас ждёт мастер-класс самопожертвования, любви и страсти! Что бы ни случилось, победит волшебная сила любви. В театре иначе быть не может!

Интересные факты о спектакле

«Сирано де Бержерак» — это не только пьеса, но и вдохновение для множества адаптаций в кино и театре.

Автор пьесы, Эдмон Ростан, создал её в 1897 году, и с тех пор она остаётся одной из самых популярных классических драм.

Спектакль включает в себя не только диалоги, но и музыкальные элементы, что делает его особенно запоминающимся.

Приходите и погрузитесь в мир романтики и поэзии, где чувства оживают на сцене!