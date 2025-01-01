Спектакль Сирано де Бержерак

Любовное хулиганство в стихах и с песнями! Что такое любовь? Для каждого из нас это совершенно непредсказуемое путешествие. Путешествие куда? С кем? Мы предлагаем вам пройти по дороге любви, где храбрый гасконец Сирано де Бержерак становится воплощением невероятной, романтической любви в авантюрной, куртуазной Франции.
Более века спустя, режиссёр Игорь Касилов предлагает свой уникальный взгляд на легендарный любовный треугольник Сирано-Роксана-Кристиан. В этом спектакле вас ждёт мастер-класс самопожертвования, любви и страсти! Что бы ни случилось, победит волшебная сила любви. В театре иначе быть не может!
Приходите и погрузитесь в мир романтики и поэзии, где чувства оживают на сцене!