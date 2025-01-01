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Киноафиша Сирано де Бержерак

Спектакль Сирано де Бержерак

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Сирано де Бержерак» в Краснодаре

Любовное хулиганство в стихах и с песнями! Что такое любовь? Для каждого из нас это совершенно непредсказуемое путешествие. Путешествие куда? С кем? Мы предлагаем вам пройти по дороге любви, где храбрый гасконец Сирано де Бержерак становится воплощением невероятной, романтической любви в авантюрной, куртуазной Франции.

Новый взгляд на классическую историю

Более века спустя, режиссёр Игорь Касилов предлагает свой уникальный взгляд на легендарный любовный треугольник Сирано-Роксана-Кристиан. В этом спектакле вас ждёт мастер-класс самопожертвования, любви и страсти! Что бы ни случилось, победит волшебная сила любви. В театре иначе быть не может!

Интересные факты о спектакле

  • «Сирано де Бержерак» — это не только пьеса, но и вдохновение для множества адаптаций в кино и театре.
  • Автор пьесы, Эдмон Ростан, создал её в 1897 году, и с тех пор она остаётся одной из самых популярных классических драм.
  • Спектакль включает в себя не только диалоги, но и музыкальные элементы, что делает его особенно запоминающимся.

Приходите и погрузитесь в мир романтики и поэзии, где чувства оживают на сцене!

В ролях
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Анастасия Макеева
Анастасия Макеева
Денис Матросов
Денис Матросов
Марина Коцько-Баканова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 22 сентября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
8 января в 13:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Жизель
6+
Балет
Жизель
13 сентября в 17:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
Билеты
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
10 января в 16:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
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