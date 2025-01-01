Спектакль Сирано де Бержерак

Трагикомедия «Сирано де Бержерак» Театра Дениса Матросова в Краснодаре

Приглашаем вас на уникальное театральное представление «Сирано де Бержерак», где любовь обретает новые грани в стихах и песнях. Этот спектакль — не просто история о чувствах, а захватывающее путешествие по дороге любви, где храбрый гасконец Сирано становится символом романтической преданности и авантюрного духа Франции.

Режиссёр Игорь Касилов вновь обращается к классике, предлагая свежий взгляд на знаменитый любовный треугольник Сирано-Роксана-Кристиан. В этом спектакле зритель увидит мастер-класс по самопожертвованию, любви и страсти — тем, что делает нас по-настоящему живыми. Как бы ни развивались события, волшебная сила любви всегда оказывается на первом месте. В театре иначе быть не может!

Актерский состав

Анастасия Макеева

Денис Матросов

Анатолий Руденко

Марина Коцько-Баканова

Продолжительность

Спектакль длится 95 минут.