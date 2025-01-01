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Киноафиша Сирано де Бержерак

Спектакль Сирано де Бержерак

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О концерте/спектакле

Трагикомедия  «Сирано де Бержерак» Театра Дениса Матросова в Краснодаре

Приглашаем вас на уникальное театральное представление «Сирано де Бержерак», где любовь обретает новые грани в стихах и песнях. Этот спектакль — не просто история о чувствах, а захватывающее путешествие по дороге любви, где храбрый гасконец Сирано становится символом романтической преданности и авантюрного духа Франции.

Режиссёр Игорь Касилов вновь обращается к классике, предлагая свежий взгляд на знаменитый любовный треугольник Сирано-Роксана-Кристиан. В этом спектакле зритель увидит мастер-класс по самопожертвованию, любви и страсти — тем, что делает нас по-настоящему живыми. Как бы ни развивались события, волшебная сила любви всегда оказывается на первом месте. В театре иначе быть не может!

Актерский состав

  • Анастасия Макеева
  • Денис Матросов
  • Анатолий Руденко
  • Марина Коцько-Баканова

Продолжительность

Спектакль длится 95 минут.

Режиссер
Денис Матросов
Денис Матросов
В ролях
Анастасия Макеева
Анастасия Макеева
Денис Матросов
Денис Матросов
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 22 сентября
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00 от 1500 ₽

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