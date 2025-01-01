Путешествие по дороге любви: спектакль «Сирано де Бержерак» в Челябинске

Что такое любовь? Для каждого из нас это путешествие, полное неожиданностей. Мы приглашаем вас вместе с нами пройти по дороге любви, где храбрый гасконец Сирано де Бержерак становится символом невероятной, романтической любви в авантюрной, куртуазной Франции.

Новый взгляд на классическую историю

Более века спустя режиссёр Игорь Касилов представляет свой уникальный взгляд на легендарный любовный треугольник Сирано-Роксана-Кристиан. В этой интерпретации классической пьесы мы увидим мастер-класс самопожертвования, любви и страсти.

Сила любви

Что бы ни происходило, волшебная сила любви всегда побеждает. В этом спектакле мы увидим, как герои преодолевают трудности и находят путь к сердцу друг друга. В театре иначе быть не может!

Информация для зрителей

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене. Спектакль «Сирано де Бержерак» обещает подарить незабываемые эмоции и погрузить вас в мир романтики и приключений. Дата и время показа: уточняйте на сайте театра.