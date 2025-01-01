Спектакль «Сирано де Бержерак» в Краснодаре

Что такое любовь? Для каждого из нас это непредсказуемое путешествие — в мир эмоций, страсти и самопожертвования. В новом спектакле театра Дениса Матросова зрители смогут пройти по дороге любви, где храбрый гасконец Сирано де Бержерак станет символом необычайной романтики в авантюрной, куртуазной Франции.

Интерпретация классики

Режиссёр Игорь Касилов предлагает свежий взгляд на легендарный любовный треугольник Сирано-Роксана-Кристиан. В этом адаптированном спектакле гармонично сочетаются стихи и песни, создавая атмосферу настоящего театрального волшебства. Непредсказуемые повороты сюжета и глубокие чувства персонажей обещают запомниться каждому зрителю.

Кто на сцене?

В ролях:

Анастасия Макеева

Анатолий Руденко

Денис Матросов

Марина Коцько-Баканова

Премьера и детали

Спектакль обещает стать настоящим мастер-классом по любви и страсти. Не упустите возможность увидеть, как волшебная сила любви преодолевает любые преграды. Приходите и окунитесь в мир классической литературы, переосмысленной современными театральными мастерами!