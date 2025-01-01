Сирано де Бержерак: любовь и доблесть в спектакле по пьесе Э. Ростана

Захватывающая история о любви, доблести и преданности! Спектакль «Сирано де Бержерак» приглашает зрителей в мир сложных человеческих чувств и романтических переживаний.

Сюжет

Главный герой, Сирано, влюблен в прекрасную Роксану, но его комплексы относительно внешности мешают ему признаться в своих чувствах. Вместо этого, он решает помочь молодому и красивому Кристиану завоевать сердце девушки. Эта треугольная история любви обещает быть наполненной напряжением и неожиданными поворотами.

Вопросы к зрителю

Как закончится эта романтическая история? Узнает ли Роксана об истинных чувствах Сирано? Спектакль заставляет задуматься о том, что значит быть по-настоящему красивым.

Актерский состав

В ролях: Матросов Денис (Сирано), Руденко Анатолий (Кристиан), Макеева Анастасия (Роксана).

Информация о спектакле

Продолжительность: 1 час 35 минут без антракта.

Возрастное ограничение: 16+.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную постановку, полную душевных размышлений и искренности!