Захватывающая история о любви, доблести и преданности! Спектакль «Сирано де Бержерак» приглашает зрителей в мир сложных человеческих чувств и романтических переживаний.
Главный герой, Сирано, влюблен в прекрасную Роксану, но его комплексы относительно внешности мешают ему признаться в своих чувствах. Вместо этого, он решает помочь молодому и красивому Кристиану завоевать сердце девушки. Эта треугольная история любви обещает быть наполненной напряжением и неожиданными поворотами.
Как закончится эта романтическая история? Узнает ли Роксана об истинных чувствах Сирано? Спектакль заставляет задуматься о том, что значит быть по-настоящему красивым.
В ролях: Матросов Денис (Сирано), Руденко Анатолий (Кристиан), Макеева Анастасия (Роксана).
Продолжительность: 1 час 35 минут без антракта.
Возрастное ограничение: 16+.
Не упустите возможность увидеть эту замечательную постановку, полную душевных размышлений и искренности!