Спектакль «Сирано де Бержерак» в Уфе

Что такое любовь? Для каждого из нас это совершенно непредсказуемое путешествие. Путешествие куда? С кем? На эти вопросы попытался ответить великий французский писатель Эдмон Ростан в своей знаменитой пьесе.

Приглашение в мир романтики и авантюр

Мы предлагаем вам пройти по дороге любви, где храбрый гасконец Сирано де Бержерак становится олицетворением невероятной, романтической любви в авантюрной, куртуазной Франции. Спектакль обещает погрузить вас в атмосферу страсти и самоотверженности.

Новый взгляд на классическую историю

Более века спустя, режиссёр Игорь Касилов предлагает свой уникальный взгляд на легендарный любовный треугольник Сирано-Роксана-Кристиан. В этой интерпретации зрителей ждёт мастер-класс самопожертвования и неподдельных эмоций. Что бы ни происходило, волшебная сила любви всегда побеждает!

Актерский состав

В ролях: Матросов Денис, Руденко Анатолий, Макеева Анастасия.

Интересные факты

Пьеса «Сирано де Бержерак» была впервые представлена в 1897 году и с тех пор стала неотъемлемой частью мировой театральной классики. Интересно, что в оригинале главный герой имеет физический недостаток — большой нос, который становится символом его внутренней силы и благородства.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль в Уфе!