Фантазия о Сирано де Бержераке в театре «Сатирикон»

Сценическая редакция театра «Сатирикон» представляет спектакль «Сирано де Бержерак» — уникальную интерпретацию героической комедии Э. Ростана. Режиссер Константин Райкин вместе с молодой командой театра создали захватывающую историю, оторванную от времени и погружающую зрителей в мир поэта с его оригинальными идеями и авторским восприятием жизни.

Главный герой и его внутренние конфликты

Главный персонаж, известный всем как Сирано, не только человек с огромным носом, ставшим объектом насмешек, но и обладатель несгибаемых принципов. Он страдает от комплекса неполноценности, однако его мастерство в фехтовании делает его непревзойдённым оппонентом. Сирано — отъявленный дуэлянт, экстремальный романтик и благородный поэт, который не готов жертвовать собой ради карьеры или любви.

Философия спектакля

Спектакль ставит перед зрителями вопрос: «В каких обстоятельствах вы остаётесь верными себе?» Райкин и его команда стремятся убрать из этой романтической истории фальшь, добавляя психологическую глубину. Зрители смогут узнать, есть ли у Сирано хоть малейший шанс на успех и счастье.

Комментарий Константина Райкина

Константин Райкин делится своими мыслями о спектакле: «Мы создаем историю о человеке, который живет из себя, так, как видит мир. Сирано — гениальный поэт и драчун, смельчак, готовый выйти один против всего зала, но при этом он робеет перед красавицей и не верит в её любовь. Он умнейший, остроумный и талантливый, однако терпит неудачи как в карьере, так и в личной жизни. Сирано — это про красоту поражения».

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю на сцене театра «Сатирикон»!