Театр «Около дома Станиславского» приглашает вас на спектакль «Сирано де Бержерак» под руководством режиссера Александры Толстошевой. Главную роль исполняет Максим Севриновский, который в своей игре передает любовь как хроническую боль. С его глазами, полными ожидания и печали, зритель ощущает всю глубину переживаний героя.
Спектакль отличается необычной интимностью. Здесь отсутствует знаменитый монолог «Благодарю!», что создает особую атмосферу. Музыка Гии Канчели из фильма «Когда цветет миндаль» усиливает чувственную составляющую постановки, а Мария Погребничко, исполняющая Роксану, создает тонкий дуэт с Севриновским. В «Около» Севриновский играет Сирано с акцентом на его внутренние переживания и носит свой «фирменный» нос.
Спектакль режиссера Александры Толстошевой предлагает зрителям новое прочтение классической истории о любви и жертвенности, раскрывая глубокие чувства персонажей через тонкие актерские и музыкальные решения. Это постановка для тех, кто ценит интимность и внимание к деталям, создающим уникальную атмосферу, которая долго остается в памяти.