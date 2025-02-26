Особая интерпретация «Сирано де Бержерака» в театре «Около дома Станиславского»

Театр «Около дома Станиславского» приглашает вас на спектакль «Сирано де Бержерак» под руководством режиссера Александры Толстошевой. Главную роль исполняет Максим Севриновский, который в своей игре передает любовь как хроническую боль. С его глазами, полными ожидания и печали, зритель ощущает всю глубину переживаний героя.

Интимная интерпретация в «Около»

Спектакль отличается необычной интимностью. Здесь отсутствует знаменитый монолог «Благодарю!», что создает особую атмосферу. Музыка Гии Канчели из фильма «Когда цветет миндаль» усиливает чувственную составляющую постановки, а Мария Погребничко, исполняющая Роксану, создает тонкий дуэт с Севриновским. В «Около» Севриновский играет Сирано с акцентом на его внутренние переживания и носит свой «фирменный» нос.

Почему стоит пойти?

Спектакль режиссера Александры Толстошевой предлагает зрителям новое прочтение классической истории о любви и жертвенности, раскрывая глубокие чувства персонажей через тонкие актерские и музыкальные решения. Это постановка для тех, кто ценит интимность и внимание к деталям, создающим уникальную атмосферу, которая долго остается в памяти.