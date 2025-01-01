Спектакль Сирано де Бержерак

Режиссерский взгляд Игоря Красилова на легендарный любовный треугольник в спектакле «Сирано де Бержерак» по Ростану

Что такое любовь? Для каждого из нас это совершенно непредсказуемое путешествие. Путешествие, которое может привести в разные уголки нашей души и жизни. В этом спектакле мы предлагаем вам пройти по дороге любви, где храбрый гасконец Сирано де Бержерак становится символом невероятной романтической любви в авантюрной, куртуазной Франции.

Новый взгляд на классическую историю

Больше века спустя, режиссёр Игорь Касилов предлагает зрителю свой уникальный взгляд на легендарный любовный треугольник: Сирано, Роксана и Кристиан. В этой версии классической пьесы мы увидим, как любовь и самопожертвование переплетаются в захватывающем сюжетном вихре.

Темы самопожертвования и страсти

Спектакль станет мастер-классом по самопожертвованию, любви и страсти. Здесь вы сможете ощутить все тонкости человеческих чувств и понять, что бы ни случилось, волшебная сила любви всегда побеждает.

Факты о спектакле

«Сирано де Бержерак» был написан Эдмоном Ростаном в 1897 году и остается одним из самых популярных произведений французской литературы.

Режиссёр Игорь Касилов известен своей оригинальной интерпретацией классических произведений.

Спектакль включает в себя элементы авантюрного театра, что придаёт ему особую динамику и яркость.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого путешествия в мир любви и романтики!