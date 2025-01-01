«Сирано де Бержерак»: Вечная История Любви по пьесе Ростана

Пьеса «Сирано де Бержерак» продолжает покорять сердца зрителей уже более ста лет с момента своей первой постановки в Париже. Эта вечная классика театра рассказывает о благородном и самоотверженном герое, который не знает равных в галерее сценических персонажей.

Главный Герой и Его Дилемма

Сирано де Бержерак — талантливый поэт, для которого непривлекательная внешность становится преградой на пути к искренним чувствам. Он безумно влюблен в прекрасную Роксану, но считает, что не достойный её любви. В своей щедрости он решает помочь своему молодому другу, чтобы тот завоевал сердце Роксаны, надеясь, что это принесет ей счастье. Вопрос, который волнует всех: «За что мы любим? За ум, красоту или доброту?» — остается актуальным на протяжении веков.

Театр-постановщик

Спектакль ставит Театр Манекен, который славится своей уникальной интерпретацией классических произведений.

Актерский Состав

В ролях:

Алексей Чумак

Никита Манылов

Евгений Смирнов

Анастасия Сорокина

Александр Петрачков

Наталья Гончарова

Ксения Рыжкова

Иван Коротышёв

Александр Рябков

Александр Берёзин

Сергей Овинов

Алексей Тетюев

Валерий Жеребцов

Режиссура

Режиссером спектакля является Юрий Бобков, известный своей способностью передавать глубину человеческих чувств и эмоций на сцене.

Не упустите возможность окунуться в мир настоящей любви и благородства! Приходите на спектакль «Сирано де Бержерак» и задайте себе вопрос, который волнует всех: что именно заставляет наши сердца биться быстрее?