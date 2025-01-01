Меню
Киноафиша Сирано де Бержерак

Спектакль Сирано де Бержерак

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Сирано де Бержерак»: Вечная История Любви по пьесе Ростана

Пьеса «Сирано де Бержерак» продолжает покорять сердца зрителей уже более ста лет с момента своей первой постановки в Париже. Эта вечная классика театра рассказывает о благородном и самоотверженном герое, который не знает равных в галерее сценических персонажей.

Главный Герой и Его Дилемма

Сирано де Бержерак — талантливый поэт, для которого непривлекательная внешность становится преградой на пути к искренним чувствам. Он безумно влюблен в прекрасную Роксану, но считает, что не достойный её любви. В своей щедрости он решает помочь своему молодому другу, чтобы тот завоевал сердце Роксаны, надеясь, что это принесет ей счастье. Вопрос, который волнует всех: «За что мы любим? За ум, красоту или доброту?» — остается актуальным на протяжении веков.

Театр-постановщик

Спектакль ставит Театр Манекен, который славится своей уникальной интерпретацией классических произведений.

Актерский Состав

В ролях:

  • Алексей Чумак
  • Никита Манылов
  • Евгений Смирнов
  • Анастасия Сорокина
  • Александр Петрачков
  • Наталья Гончарова
  • Ксения Рыжкова
  • Иван Коротышёв
  • Александр Рябков
  • Александр Берёзин
  • Сергей Овинов
  • Алексей Тетюев
  • Валерий Жеребцов

Режиссура

Режиссером спектакля является Юрий Бобков, известный своей способностью передавать глубину человеческих чувств и эмоций на сцене.

Не упустите возможность окунуться в мир настоящей любви и благородства! Приходите на спектакль «Сирано де Бержерак» и задайте себе вопрос, который волнует всех: что именно заставляет наши сердца биться быстрее?

