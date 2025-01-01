Спектакль Сирано де Бержерак

Пьеса «Сирано де Бержерак» продолжает покорять сердца зрителей уже более ста лет с момента своей первой постановки в Париже. Эта вечная классика театра рассказывает о благородном и самоотверженном герое, который не знает равных в галерее сценических персонажей.
Сирано де Бержерак — талантливый поэт, для которого непривлекательная внешность становится преградой на пути к искренним чувствам. Он безумно влюблен в прекрасную Роксану, но считает, что не достойный её любви. В своей щедрости он решает помочь своему молодому другу, чтобы тот завоевал сердце Роксаны, надеясь, что это принесет ей счастье. Вопрос, который волнует всех: «За что мы любим? За ум, красоту или доброту?» — остается актуальным на протяжении веков.
Спектакль ставит Театр Манекен, который славится своей уникальной интерпретацией классических произведений.
Режиссером спектакля является Юрий Бобков, известный своей способностью передавать глубину человеческих чувств и эмоций на сцене.
