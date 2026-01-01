Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Синюшкин колодец
Киноафиша Синюшкин колодец

Спектакль Синюшкин колодец

Постановка
Живой театр 12+
Продолжительность 70 минут
Возраст 12+

О спектакле

Технодрама для тинейджеров по мотивам П.П. Бажова

Живой Театр представляет техно-драму для тинейджеров по мотивам сказа П.П. Бажова «Синюшкин колодец». Это спектакль, который позовет современных подростков на встречу с народной сказкой в новом, ярком формате.

Сюжет и тематика

Спектакль рассказывает о вечных ценностях: честности, труде и любви. Сюжет, насыщенный фольклорным колоритом и современными элементами, станет близким и понятным для молодежной аудитории.

Уникальное исполнение

Постановка «Синюшкин колодец» предлагает необычное интерпретирование классического произведения, что делает ее интересной для тех, кто ищет что-то свежее и оригинальное в театральном мире.

 

Купить билет на спектакль Синюшкин колодец

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
Май
1 марта воскресенье
17:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
29 марта воскресенье
17:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
26 апреля воскресенье
17:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
24 мая воскресенье
17:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽

В ближайшие дни

Теремок
Детский Музыка Интерактивный
Теремок
21 ноября в 11:30 Свердловская детская филармония
Билеты
Теремок
Детский Музыка Интерактивный
Теремок
28 ноября в 10:00 Свердловская детская филармония
Билеты
С любовью, Эрнест
12+
Иммерсивный
С любовью, Эрнест
24 марта в 18:00 Шалом Шанхай
от 1744 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше