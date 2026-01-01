Волшебный мюзикл для всей семьи в Театре Наций

«Синяя синяя птица» — это захватывающий мюзикл, который предлагает зрителям приключения девочки Матильды и её игрушечного медвежонка Тиделя. В своём пути они встретят около 50 необычных персонажей, среди которых Царица ночи, Торт Наполеон, оркестр заводных обезьянок и Синий павлин — хранитель времени.

Режиссёр Олег Глушков, известный публике как хореограф фильма «Стиляги», обещает зрителям не только яркое зрелище с множеством трюков и спецэффектов, но и глубокие размышления о вечных ценностях. Мюзикл будет интересен как детям, так и взрослым.

«Мы написали совершенно новую, оригинальную историю и рассказали её современным языком. Она опирается на традиции авторской сказки, но живёт здесь и сейчас. А выдумок и настоящих чудес здесь с лихвой хватит на десять обычных спектаклей», — говорит режиссёр.

Спектакль «Синяя синяя птица» был удостоен театральной премии «МК» в номинации «Лучший детский спектакль». Это делает его отличным выбором для семейного просмотра.

