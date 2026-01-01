Волшебный спектакль для всей семьи

«Синяя птица» — это история о захватывающем путешествии брата и сестры, Тильтиль и Митиль, в поисках сказочной Синей птицы. Этот спектакль является вторым в гуманистической трилогии Руслана Кудашова, которая объединяет три знаменитые сказки: «Пиноккио» Карло Коллоди, «Синюю птицу» Мориса Метерлинка и «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Темы спектакля

Основные темы новых спектаклей сосредоточены на принципах и установках, которые помогают взрослеть, познавать себя и становиться настоящим человеком — живым, счастливым и честным. «Синяя птица» раскрывает удивительную многослойность мира и увлекательность его познания. Спектакль напоминает, что каждая мелочь имеет значение, и что в жизни не бывает тупиков — всё происходит не случайно.

Кукольный мир

В спектакле участвуют 57 кукол различных форматов, включая тантамарески, классические и штоковые марионетки (в том числе созданные с помощью 3D-принтера), а также тростевые и разнообразные перчаточные куклы. Этот разнообразный кукольный мир добавляет спектаклю особую магию и зрелищность.

Приходите на «Синюю птицу» и погрузитесь в волшебство!