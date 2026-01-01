Мюзикл «Синяя птица» в театре «Зазеркалье»

Детский музыкальный театр «Зазеркалье» представляет мюзикл по мотивам пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица». Автор музыки Сергей Плешак, либретто написал Николай Голь. Режиссёром спектакля является Александр Петров, а музыкальным руководителем и дирижёром — Артур Ераносов. В состав исполнителей входит Детская студия Санкт-Петербургского музыкально-драматического театра.

Символика "Синей птицы"

«Синяя птица» олицетворяет счастье, которое люди часто ищут вдали, не замечая его в непосредственной близости. Важное значение в постановке принимает участие таких артистов, как Альберт Асадуллин, Антон Авдеев и Максим Казаков, что придаёт спектаклю глубокий смысл. Альберт Асадуллин, отмечая 75-летие и 50 лет своей сценической деятельности, станет своеобразным проводником по смысловым лабиринтам этой философской сказки.

История и успех пьесы

Пьеса Мориса Метерлинка, созданная в 1905 году, приобрела всемирную популярность. Например, легендарный спектакль МХТ был поставлен Константином Станиславским в 1908 году и до сих пор находится в репертуаре театра. «Синяя птица» продолжает привлекать внимание театров благодаря своим многослойным смыслам и глубоким метафорам.

По словам Метерлинка, счастье не нужно искать, его достаточно увидеть, ведь оно всегда рядом, как солнечный свет. Спектакль «Синяя птица» приглашает зрителей всех возрастов рассмотреть это важное послание.

Креативная команда

Специально для театра «Зазеркалье» мюзикл был создан петербургскими авторами Сергеем Плешаком и Николаем Голем, которые уже долгое время сотрудничают с этим театром. В спектакле также участвуют художник-постановщик Наталия Клёмина, художник по свету Константин Бинкин и балетмейстер-постановщик Владимир Романовский.

Рекомендуем не пропустить эту чудесную постановку, которая сможет привлечь разновозрастную аудиторию Санкт-Петербурга!