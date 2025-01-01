Меню
Синяя птица
Киноафиша Синяя птица

Спектакль Синяя птица

Постановка
Театр марионеток им. Деммени 6+
Продолжительность 2 часа, 2 антракта
Возраст 6+

О спектакле

Семейный спектакль «Синяя птица» по пьесе Мориса Метерлинка

Приглашаем вас на волшебное путешествие вместе с героями семейного спектакля в трех действиях по пьесе Мориса Метерлинка, который станет настоящим подарком для маленьких зрителей и их родителей.

Сюжет

В Рождественскую ночь дети лесника, Тильтиль и Митиль, отправляются в захватывающее путешествие в поисках Синей птицы. По поверью, эта чудесная птица принесет счастье и выздоровление больной девочке. Однако оказывается, что найти Синюю птицу — задача не из легких, а удержать ее оказывается еще сложнее.

Приключения и открытия

На протяжении всего спектакля юные зрители станут свидетелями опасных приключений в фантастическом мире. Каждый новый этап путешествия будет открывать перед героями важные уроки о счастье, дружбе и семейных ценностях. Это позволит зрителям задуматься о том, что истинное счастье находится не только в поисках, но и в тех моментах, которые они переживают в кругу родных и близких.

Почему стоит посмотреть

Спектакль «Синяя птица» — это не только развлечение, но и возможность для детей и взрослых погрузиться в волшебный мир театра, осознать силу мечты и важность поиска своего счастья. Приходите разделить этот уникальный опыт с вашими близкими!

Купить билет на спектакль Синяя птица

Декабрь
Январь
24 декабря среда
11:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 1200 ₽
15:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 1200 ₽
25 декабря четверг
11:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 1200 ₽
15:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 1200 ₽
26 декабря пятница
11:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 1200 ₽
15:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 1200 ₽
7 января среда
12:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 1200 ₽
16:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 1200 ₽
8 января четверг
12:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 1200 ₽
16:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 1200 ₽
10 января суббота
11:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 1200 ₽
15:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 1200 ₽

В ближайшие дни

