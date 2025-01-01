Спектакль Синяя птица

Красивая история для всей семьи по мотивам пьесы Мориса Метерлинка от независимого театра «Комната #24»

Приглашаем вас на удивительное путешествие в мир счастья, которое подарит спектакль независимого театра «Комната #24». Эта красивая история основана на пьесе Мориса Метерлинка и станет отличным выбором для вечера с семьей.

Счастье для всех

Каждому живому существу, от мала до велика, хочется быть абсолютно счастливым. Но где же его искать? На извивающихся тропах, снежных пиках высоких гор или за непредсказуемыми морями? Спектакль «Свет счастья» шепчет нам на ушко: «Счастье прямо здесь, перед тобой!»

Театр для всей семьи

Данный спектакль создан для детей и взрослых, подходит для семейного просмотра. Он погружает зрителей в атмосферу волшебства, где каждый найдёт что-то свое. Не упустите возможность провести время в компании близких, наслаждаясь театральным искусством.

Не пропустите это прекрасное событие, которое заставит вас задуматься о простых радостях жизни и о том, что счастье может быть ближе, чем кажется!