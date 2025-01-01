Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Синяя птица
Киноафиша Синяя птица

Спектакль Синяя птица

Постановка
Место действия 6+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Фантастические приключения в волшебной стране: спектакль «Синяя птица» 

В рождественскую ночь брат и сестра встречают таинственную Волшебницу, которая наделяет их Алмазом с удивительной силой — способностью оживлять предметы. Теперь им предстоит найти уникальную Синюю птицу, которая, согласно легендам, приносит счастье.

Фантастическое путешествие

Используя силу Алмаза, дети погружаются в удивительный мир, где оживают Хлеб, Сахар, Вода, Огонь, Собака и Кошка. Вместе они отправляются в неведомые места, где, возможно, и обитает Синяя птица. За одну ночь герои проживают целый год, проходя через множество испытаний, которые захватывают дух и уносят зрителя в мир фантазии и приключений.

Информация о спектакле

  • Жанр: фэнтези с приключениями
  • Возрастная ограничение: 5+
  • Автор: Морис Метерлинк
  • Режиссер: Артем Филипповский
  • Композитор: Сергей Бережной
  • Художник по свету: Андрей Чепыжов
  • Художник-сценограф: Артем Филипповский
  • Художник по костюмам: Эльвира Никитина
  • Продолжительность: 1 час 10 минут

Актерский состав

В спектакле выступают:

  • Руслан Иванов
  • Анастасия Бучинская
  • Павел Синев
  • Елена Ламзина
  • Юлия Ситкина
  • Елена Ганина
  • Сергей Бережной
  • Вероника Мокшина

 

Режиссер
Артем Филипповский
В ролях
Анастасия Бучинская
Руслан Иванов
Павел Синев
Елена Ламзина-Абрамова
Юлия Ситкина

Фотографии

Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица Синяя птица
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше