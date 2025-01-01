В рождественскую ночь брат и сестра встречают таинственную Волшебницу, которая наделяет их Алмазом с удивительной силой — способностью оживлять предметы. Теперь им предстоит найти уникальную Синюю птицу, которая, согласно легендам, приносит счастье.
Используя силу Алмаза, дети погружаются в удивительный мир, где оживают Хлеб, Сахар, Вода, Огонь, Собака и Кошка. Вместе они отправляются в неведомые места, где, возможно, и обитает Синяя птица. За одну ночь герои проживают целый год, проходя через множество испытаний, которые захватывают дух и уносят зрителя в мир фантазии и приключений.
В спектакле выступают: