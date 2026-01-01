Оповещения от Киноафиши

Sinteza Orchestra. Советская эстетика
Киноафиша Sinteza Orchestra. Советская эстетика

Sinteza Orchestra. Советская эстетика

6+
Возраст 6+

О концерте

Советская эстетика: музыкально-световое шоу

Приглашаем вас на уникальное музыкально-световое шоу «Советская эстетика». Это событие подарит вам возможность вновь почувствовать атмосферу любимых советских мелодий и фильмов.

Ностальгия по золотым годам

В этом шоу сочетание музыкальных произведений и эффектного светового оформления создаст неповторимое настроение. Вы сможете насладиться яркими кадрами из известных советских фильмов и ощутить дух эпохи, когда простота и искренность были в каждом жесте.

Подготовьтесь к вечеру в стиле

Чтобы стать частью этого незабываемого вечера, наденьте своё лучшее платье и окунитесь в атмосферу советского шика. «Советская эстетика» — это не просто шоу, это возможность вспомнить о времени, когда любовь и дружба были в приоритете.

Не пропустите!

Почувствуйте сердце советского кинематографа, наполненное музыкой и светом. Это событие оставит в памяти яркий след и подарит множество приятных воспоминаний.

Купить билет на концерт Sinteza Orchestra. Советская эстетика

В других городах
Март
31 марта вторник
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1500 ₽

