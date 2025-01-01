Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Sinteza Orchestra. Караоке с оркестром. Новогодняя вечеринка
Киноафиша Sinteza Orchestra. Караоке с оркестром. Новогодняя вечеринка

Sinteza Orchestra. Караоке с оркестром. Новогодняя вечеринка

6+
Возраст 6+

О концерте

Синтез музыки и эмоций: новогодний проект Sinteza Orchestra

Мы знаем, как вы любите петь! Теперь у вас есть уникальная возможность исполнить ваши любимые треки в компании друзей под аккомпанемент настоящего оркестра. Sinteza Orchestra представляет новую программу, где каждый зритель становится её участником.

Интерактивный формат

Представьте, как вы находитесь на сцене, а вокруг вас звучит волшебная музыка оркестра. Вы сможете не просто наслаждаться выступлением, но и стать частью этого удивительного шоу. В программе — лучшие русские караоке-хиты, которые сделают каждый момент незабываемым.

Неповторимый опыт

Sinteza Orchestra уже завоевал популярность благодаря своим интерактивным выступлениям. Каждое шоу отличается оригинальным подходом и атмосферой, наполненной позитивом. Пение вместе с профессиональными музыкантами — это опыт, который нельзя пропустить!

Приходите с друзьями

Не забудьте пригласить друзей! Совместное исполнение любимых песен не только сплотит коллектив, но и подарит массу положительных эмоций. Это отличный повод забыть о заботах и весело провести время в компании родных и близких.

Станьте частью этого музыкального праздника и откройте для себя мир живого звука и ярких эмоций с Sinteza Orchestra!

Купить билет на концерт Sinteza Orchestra. Караоке с оркестром. Новогодняя вечеринка

Помощь с билетами
В других городах
Январь
4 января воскресенье
19:30
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Макулатура
18+
Хип-хоп
Макулатура
15 марта в 19:00 Sgt. Peppers Bar
от 1300 ₽
Открытый микрофон
18+
Юмор
Открытый микрофон
2 января в 16:00 Ринго
от 200 ₽
Гарик Погорелов
16+
Поп
Гарик Погорелов
7 февраля в 20:00 Sgt. Peppers Bar
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше