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Синьор из высшего общества
Киноафиша Синьор из высшего общества

Спектакль Синьор из высшего общества

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Переосмысленная классическая итальянская комедия

Пьеса «Синьор из высшего общества», написанная Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи в 1956 году, обретает новую жизнь на сцене под руководством режиссёра Дамира Салимзянова. Благодаря новому переводу и сценической редакции, классическая итальянская комедия положений предстает перед зрителем в свежем и актуальном виде.

Главный герой

В центре сюжета — Леонидо Папагатто, обаятельный и артистичный аферист, который ловко использует своё знание психологии и обаяние, чтобы незаметно красть деликатесы с роскошных светских мероприятий. Он продает их, чтобы обеспечить семью, но постепенно забывает о своей главной цели. Постепенно он превращает окружающую жизнь в театр, где он — главный актёр, а его семья и случайные знакомые — неосознанные участники этой игры.

Переосмысление

Однако, в ходе одной рискованной аферы перед Рождеством, Папагатто начинает задумываться о том, ради чего он когда-то ввязался в свои мошеннические схемы. Он вспоминает о своей семье, о жене, сестре и детях, которые стали для него лишь частью его импровизированного спектакля. Постепенно герой осознает, что тратит свои таланты впустую, и приходит к необходимости переосмыслить свои действия.

Рождественская сказка для взрослых

Режиссёр Дамир Салимзянов превращает эту комедию в своеобразную рождественскую сказку для взрослых, где под маской весёлого и беспечного обмана скрывается глубокая тема о семье и истинных ценностях. Спектакль обещает стать ярким, остроумным и трогательным, затрагивающим одновременно и смех, и сердечные чувства.

Режиссер
Дамир Салимзянов
В ролях
Семен Стругачев
Кристина Кузьмина
Татьяна Трудова
Владислава Пащенко
Владислав Ставропольцев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 17 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 21 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽

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