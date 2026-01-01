Спектакль Синий Трактор в городе

Ура! Премьера нового музыкального шоу «Синий трактор» в вашем городе! Новые невероятные приключения Синего трактора и его друзей Кукутиков ждут вас. Пришло время для нового и увлекательного шоу, которое перенесет нас в самое сердце городской суеты, где так легко потеряться. Но с верными друзьями и мудрым Профессором любые трудности можно преодолеть легко и весело.

Погрузитесь в добрую и познавательную историю, где каждый станет активным участником. Вас ждут музыкальные игры, в которых будет задействован весь зал! Мы будем петь, танцевать и получать незабываемые эмоции под мелодии любимых хитов, исполненных Синим Трактором, Профессором и несравненными Кукутиками (Машинка, Компот, Светофоры)!

Не упустите свой шанс посетить самое зажигательное и увлекательное представление этого года! Приобрести билеты на шоу можно онлайн по ссылке - https://www.vostok.s-traktorshow.ru/ или в кассах вашего города.

**Детки до 3х лет бесплатно!** (Без предоставления отдельного места!)