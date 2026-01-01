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«Синий трактор» на Арт-Барже «Кубрик» + Прогулка на теплоходе
Киноафиша «Синий трактор» на Арт-Барже «Кубрик» + Прогулка на теплоходе

Спектакль «Синий трактор» на Арт-Барже «Кубрик» + Прогулка на теплоходе

16+
Возраст 16+

О спектакле

Волшебный мир детских спектаклей на Арт-Барже «Кубрик»

Приглашаем вас на уникальный детский спектакль «Синий трактор», который пройдет на Арт-Барже «Кубрик». Это удивительное представление завлечет детей и взрослых своими яркими персонажами и захватывающим сюжетом.

О спектакле

«Синий трактор» — это история о дружбе, приключениях и доброте. Малыши смогут познакомиться с главными героями, которые не только развлекут их, но и научат важным жизненным урокам. Спектакль наполнен музыкой и танцами, что создаст незабываемую атмосферу веселья и радости.

Особенности постановки

На протяжении всего спектакля дети становятся активными участниками действий, что делает его по-настоящему интерактивным. Кроме того, яркие декорации и костюмы привнесут в спектакль волшебный настрой.

Прогулка на теплоходе

Спектакль сочетается с увлекательной прогулкой на теплоходе, которая станет отличным дополнением к обязательной программе. Детские улыбки и радостные эмоции гарантированы!

Не упустите возможность подарить вашим детям яркие впечатления и незабываемые воспоминания. Ждем вас на борту Арт-Баржи «Кубрик»!

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