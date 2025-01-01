Меню
Синий Трактор: Где живет Дед Мороз
Билеты от 790₽
Киноафиша Синий Трактор: Где живет Дед Мороз

Спектакль Синий Трактор: Где живет Дед Мороз

0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 790₽

О концерте/спектакле

Развивающее музыкальное шоу «Синий Трактор»

Все дети обожают «Синий Трактор», и если кто-то ещё не успел его полюбить, значит, он просто не видел эти добрые и забавные мультфильмы-песни. В них полно запоминающихся шуток, которые с радостью повторяют даже взрослые.

Это добрая шоу-сказка в мягком плюшевом формате, специально созданная для самых маленьких зрителей. Главной отличительной чертой представления является абсолютное отсутствие злодеев, что делает его идеальным для детей.

Интерактив и позитив

Здесь каждое представление превращается в яркий праздник! Дети будут танцевать, смеяться и радоваться, погружаясь в полностью позитивную атмосферу. Никакого сидения на месте — в каждом номере шоу предусмотрен интерактив, позволяющий веселиться прямо рядом со своим местом. Забудьте о границах между сценой и залом!

«Синий Трактор» — это не просто развлечение, а увлекательная возможность для детей активно участвовать в процессе, делая его ещё более незабываемым. Присоединяйтесь к весёлому путешествию по волшебному миру мультфильмов и песен!

27 декабря
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 790 ₽ 16:00 от 790 ₽ 18:30 от 790 ₽
28 декабря
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 790 ₽ 16:00 от 790 ₽ 18:30 от 790 ₽

