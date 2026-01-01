Спектакль Синий трактор: Елочка

Для детей от двух до шести лет представляем праздничное шоу с участием любимого героя — Синего Трактора! Если ваш ребенок обожает этот веселый мультфильм, наполненный запоминающимися песнями и добрыми шутками, то он точно будет в восторге от встречи с Синим Трактором прямо на сцене!
Добрая сказка для самых маленьких, где Синий Трактор вместе с новыми друзьями — Профессором, Девочкой Маней и Мальчиком Петей — отправляется в увлекательное путешествие, чтобы найти дорогу домой. В этой истории нет злодеев, только смех, танцы и радость. Это шоу — настоящий праздник, наполненный песнями, интерактивными играми и уникальным реквизитом, который задействует весь зал.
«Синий трактор Деда Мороза» — это отличный выбор для первого визита вашего ребенка в театр. Представление длится всего 55 минут, что оптимально для юных зрителей, и оставит массу ярких воспоминаний, которыми ребенок с радостью поделится с семьей.
Спешите подарить своему ребенку настоящее праздничное волшебство и радость от встречи с любимым героем!