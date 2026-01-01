Спектакль Синий трактор: Елочка

Новогодние шоу песенных хитов «Синего Трактора» для детей от 2 до 6 лет

Для детей от двух до шести лет представляем праздничное шоу с участием любимого героя — Синего Трактора! Если ваш ребенок обожает этот веселый мультфильм, наполненный запоминающимися песнями и добрыми шутками, то он точно будет в восторге от встречи с Синим Трактором прямо на сцене!

Что вас ждет?

Добрая сказка для самых маленьких, где Синий Трактор вместе с новыми друзьями — Профессором, Девочкой Маней и Мальчиком Петей — отправляется в увлекательное путешествие, чтобы найти дорогу домой. В этой истории нет злодеев, только смех, танцы и радость. Это шоу — настоящий праздник, наполненный песнями, интерактивными играми и уникальным реквизитом, который задействует весь зал.

Полное погружение в действие : интерактивные номера и реквизит позволят детям участвовать в шоу прямо со своего места!

: интерактивные номера и реквизит позволят детям участвовать в шоу прямо со своего места! Веселье и смех для всей семьи : шоу создано так, чтобы вовлечь всех зрителей, включая самых дальних.

: шоу создано так, чтобы вовлечь всех зрителей, включая самых дальних. Простая, добрая история: понятный сюжет и увлекательные музыкальные игры, в которых с удовольствием участвуют малыши.

Идеальное первое знакомство с театром!

«Синий трактор Деда Мороза» — это отличный выбор для первого визита вашего ребенка в театр. Представление длится всего 55 минут, что оптимально для юных зрителей, и оставит массу ярких воспоминаний, которыми ребенок с радостью поделится с семьей.

Условия посещения

Дети до 4 лет проходят бесплатно по одному билету с взрослым (без отдельного места, на коленях у родителей).

по одному билету с взрослым (без отдельного места, на коленях у родителей). Продолжительность спектакля — 55 минут.

— 55 минут. Фирменный новогодний подарок от Деда Мороза можно приобрести отдельно — это набор сладостей и развивающих игр, которые останутся с малышом после шоу. Цена подарка: 990₽.

Спешите подарить своему ребенку настоящее праздничное волшебство и радость от встречи с любимым героем!