Спектакль Синий трактор едет к нам

Развивающее музыкальное шоу «Синий Трактор» в Москве

Дети до 3 лет (включительно) могут посещать спектакль по одному билету со взрослым.

Настоящий «Синий Трактор» — это развивающее музыкальное шоу, которое перенесет ваших малышей из мультфильма прямо на сцену. Уникальный трактор, который умеет петь, выезжает из огромного экрана и оживает в зале! Это идеальное знакомство с театром для всей семьи.

Сказка без злодеев

В этом спектакле нет привычных злодеев. Вместо этого ждите смеха, танцев и радости! Дети будут активно участвовать в шоу, не оставаясь на месте — интерактивные номера позволяют веселиться на полную катушку и даже наладить связь с героями. Каждому зрителю предоставляется специальный игровой реквизит, так что взаимодействие с действием происходит на всех уровнях!

Приключение Синего Трактора

Сюжет показывает, как главный герой, Синий Трактор, потерялся во время прогулки. Его друзья — Профессор, девочка Маша и мальчик Петя — отправляются в захватывающее приключение, чтобы найти его дом. Каждый номер шоу представляет собой интерактивную музыкальную игру, где участниками являются как дети, так и взрослые.

Вовлеченность и веселье для всей семьи

Для детей постарше и их родителей спектакль порадует хорошими шутками и интересными визуальными эффектами. Зрителей ждет не только веселье, но и известные хиты, которые сможет исполнить весь зал. Забудьте о скуке — лишь полная вовлеченность и радость от взаимодействия!

Подарите своим детям настоящие эмоции! Вся семья будет счастлива от того, насколько искренне ваш ребенок радуется встрече с любимым героем!